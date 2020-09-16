Діяльністю президента Володимира Зеленського задоволені лише 35 % українців, а прем'єр-міністра Дениса Шмигаля – вдвічі менше.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 3-6 вересня 2020 року.

Так, респондентам було поставлено запитання, наскільки вони задоволені діяльністю ряду представників влади.

У результаті 35 % опитаних повідомили, що задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського. При цьому 57 % – дотримуються протилежної думки.

Діяльністю спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 23% респондентів, а незадоволені – 55%.

Роботою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля задоволені лише 14% опитаних, не задоволені – 59 %.

Найбільше серед органів центральної влади опитані незадоволені роботою Кабінету Міністрів (73 %) і Верховної Ради (76 %).

Оцінюючи вплив ключових політиків / керівників відомств на рейтинги влади, респонденти відносно краще оцінили роботу Разумкова: 25 % вважають, що його діяльність позитивно впливає на популярність чинної владної команди (стільки ж – протилежної думки).

Що стосується прем’єра Шмигаля, то лише 13 % опитаних вважають, що його діяльність позитивно впливає на рейтинги влади, 32 % – протилежної думки.

13 % респондентів заявили, що діяльність голови МВС Арсена Авакова позитивно впливає на рейтинги влади, 41 % – протилежної думки.

Лише 10 % опитаних вважають, що діяльність керівника Офісу президента Андрія Єрмака позитивно впливає на рейтинги влади, 32 % – протилежної думки.

8 % опитаних заявили, що діяльність голови фракції “Слуги народу” Давида Арахамії позитивно впливає на рейтинги, 28 % – протилежної думки.

Лише 6 % вважають, що робота генерального прокурора Ірини Венедіктової і директора НАБУ Артема Ситника позитивно впливає на рейтинги влади, третина – протилежної думки.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2 %.