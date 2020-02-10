Леонарно ДіКарпіо вперше за 14 років відвідав церемонію нагородження "Оскар" не з мамою. Його супутницею стала Каміла Морроне. #Букви розповідають, що про неї відомо.

Модель и акторка

Камилі Морроне зараз 23 роки. Працювати моделлю дівчина почала відносно нещодавно, проте вже в 2016 році вона блищала на обкладинці Vogue Turkey.

А в 2017 — на показі італійського бренду Moschino.

Морроне співпрацює з міжнародним модельним агентством IMG Models, через яке надають свої послуги більше половини найбільш високооплачуваних на сьогоднішній день супермоделей. Її портфоліо можна знайти на сайті агентства.

У кіно Морроне вперше з’явилася в 2013 року. Тоді вона виконала другорядну роль у фільмі Джеймса Франко “Буковскі”. Потім Каміла з’явилася на великому екрані знову тільки за п’ять років — в бойовику “Жага смерті” з Брюсом Віллісом.

Уже в 2018 році їй дісталася головна роль “Ніколи не повертайся” в дебютному фільмі Августина Фріззеля, а в 2019-м — в драмі “Міккі та ведмідь”. У жовтні минулого року Морроне була удостоєна премії “Висхідна зірка” на міжнародному кінофестивалі в Сан-Дієго.

Родинні зв’язки з Аль Пачіно

Каміла народилася в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, в сім’ї аргентинської акторки Люсі Полак та моделі Максімо Морроне. Її батьки розлучилися в 2006 році. Згодом її мати мала довгострокові стосунки з популярним актором Аль Пачіно.

Хоча вони ніколи не були одружені, Морроне називає Пачіно своїм вітчимом. Про це вона розповідала в The Late Late Show With James Corden навесні 2018 року.

Стосунки з Дікапріо

Вважається, що саме Аль Пачіно є сполучною ланкою між Морроне та 45-річним ДіКапріо. Їхні стосунки почалися в 2017 році. Ані Каміла, ані Леонардо не говорять про свої стосунки відкрито, проте в Мережі можна знайти безліч їхніх спільних фото, перші з яких — майже трирічної давнини.

Церемонія “Оскар” 2020 року — перший публічний захід, який вони відвідали разом.