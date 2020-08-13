Про це Грибаускайте написала у Twitter.

Політик назвала Олександра Лукашенка “диктатором з кривавими руками”.

“Ти вирішив свою долю, в тебе немає майбутнього на білоруській землі”, – відзначила Грибаускайте.

Вона запустила гештег #LukashenkoLeaveNow у мережі.

Раніше засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск запропонував свою допомогу учасникам протестів, що спалахнули в Білорусі після проведення виборів президента.