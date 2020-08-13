Про це Грибаускайте написала у Twitter.
Політик назвала Олександра Лукашенка “диктатором з кривавими руками”.
“Ти вирішив свою долю, в тебе немає майбутнього на білоруській землі”, – відзначила Грибаускайте.
Вона запустила гештег #LukashenkoLeaveNow у мережі.
Раніше засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск запропонував свою допомогу учасникам протестів, що спалахнули в Білорусі після проведення виборів президента.
- Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести.
- 10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську. 12 серпня стало відомо про смерть затриманого у неділю 25-річного гомельчанина. Правоохоронці заявляють, що його було затримано за участь у масових заворушеннях, а рідні запевняють, що його не було серед мітингувальників.
- Під час вуличних акцій протесту ввечері 11 і вночі 12 серпня затримали понад тисячу осіб. Загалом за 3 дні протестів було затримано понад 6 тисяч осіб. У МВС Білорусі визнали стрілянину на ураження по демонстрантах.
- Під час масових протестів побили українського фотокореспондента та жорстко затримали в Мінську ще двох громадян України, волонтерів благодійної організації “Восток SOS”.