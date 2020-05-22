Про це йшла мова в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

Прокурор Кулик зазначив, що займається розслідуванням провадження вже 4 роки, і “справді глибоко” занурений у цей матеріал. Також він розповів як, за його інформацією, ці записи створювалися.

“Стосовно самих записів. Я їх слухав. У мене склалося враження, що це був цифровий диктофон, який лежав на столі. І був включений динамік телефону, по якому говорив умовний Порошенко з Байденом. Хотів би звернути вашу увагу на постановку питань і постановку фраз, які Петро Олексійович використовував в цій розмові. Таке відчуття, що він просто документував свого співрозмовника”, — заявив Кулик.

Також прокурор повідомив, що записи, представлені на брифінгу Андрія Деркача, були скомпільовані.

“Те, що записано на цих плівках, це компіляція з 8-годинних записів”, — додав він.

Питання про те, яким чином записи були отримані, прокурор проігнорував.

Нагадаємо, 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.

Порошенко зазначив, що п’ята колона Кремля почала масштабну спецоперацію проти України.

Народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко погодився з п’ятим президентом України Петром Порошенком у тім, що публікація аудіофайлів розмови Порошенка й ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена має російське коріння.