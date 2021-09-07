70-річна мати народного депутата від “Слуги народу” Андрія Клочка – Наталія – впродовж останніх двох років придбала одразу дві квартири у Києві, будинок, земельну ділянку й автомобіль. Ринкова вартість майна складає приблизно 14,5 млн грн.

Про це йдеться у сюжеті програми “Наші гроші”.

Журналісти наголошують, що мільйонні покупки Наталії Клочко збіглися з початком політичної діяльності її сина.

У реєстрі прав на нерухомість зазначається, що у серпні 2021-го Наталія Клочко купила дві квартири площею 200 м² і на 68 м² відповідно. Крім того, мати Клочка стала власницею нежитлового приміщення площею 4,5 м² у столичному ЖК Рів’єра.

Цей комплекс розташований поблизу метро “Славутич” та виходу до пляжу на Дніпрі. Середня вартість квадрату в цьому ЖК складає 35 тисяч гривень. Відтак, нерухомість матері нардепа мала б коштувати близько 9,5 млн гривень.

У квітні 2021-го Наталія Клочко купила будинок площею 150 м² під Броварами у селі Перемога. За даними журналістів, за цією адресою знаходиться котеджне містечко “Viva Village Town”. У ньому де розташовано 13 таунхаусів. У Facebook котеджного містечка будинки трохи меншої площі пропонують за 1,8 млн гривень.

Це не усі покупки Наталії Клочко за останні два роки. Зокрема, торік вона стала власницею 24 соток в Блиставиці (25 км від Києва). Ця ділянка знаходиться на території закритого котеджного містечка посеред лісу, з власним озером. Поки жодного будівництва на ділянці нічого розпочато.

Журналісти з’ясували, що землю в цьому місці продавали за 86 тисяч гривень за сотку без комунікацій. Ділянка матері нардепа мала б обійтись у 2 млн гривень.

Також жінка купила електрокар Tesla Model X 2016-го року випуску. Його вартість на ринку стартує від 1,2 млн гривень.

Нагадаємо, що Андрій Клочко пройшов до Ради за списками “Слуги народу”. Зараз він очолює комітет з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

В декларації нардепа власного житла у немає. Однак він зазначив дві квартири для реєстрації й одну на понад 100 квадратів, що перебуває в оренді.

При цьому в нардепа є автопарк, що складається з кількох авто: 2 запорожці, Volkswagen Touareg 2011-го року випуску та Toyota Rav4 2016-го. Цьогоріч родина Клочка придбала Nissan Leaf 2012-го та Mercedes S63 2014-го.

До політичної кар’єри Клочко був приватним підприємцем й займався торгівлею книгами в спецмагазинах. Його дружина й нині займається підприємницькою діяльністю. Торік вона задекларувала понад 3,3 млн доходів. Водночас інформація про матір Клочка у бізнес-реєстрах відсутня.

Нардеп Клочко у коментарі журналістам запропонував звернутися до його матері й запевнив, що не фінансував її мільйонні покупки.

(На відео – з 24:47)

Як сповіщалося раніше, на початку серпня народна депутатка з фракції “Слуги народу” Оксана Гринчук внесла повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Вона повідомила, що 25 липня поточного року придбала автомобіль Infiniti QX50 2016 року виробництва. Вона задекларувала автівку. Утім,авто було позначене як “сільськогосподарська техніка”, а його вартість занижена орієнтовно у 2,2 раза.