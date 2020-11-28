Про це повідомляє агентство ВВС.
Презентація колекції осінь-зима 2021/2022 в інтерактивному форматі запланована на 6 грудня.
Гра називається “Afterworld: The Age of Tomorrow”. Її трейлер вже з’явився в Мережі.
“Afterworld: The Age of Tomorrow” – це “алегорична пригода”, дія якої відбуватиметься у 2031 році, повідомляє видання WWD.
За словами представників Balenciaga, це буде “найбільший з будь-коли реалізованих масштабних відеопроєктів”, створений із застосуванням найсучасніших технологій.
Відомо, що в рамках відеогри можна буде переміщатися по віртуальному світу, виконуючи завдання і зустрічаючись із персонажами, одягненими в речі з нової колекції дому моди.
“Тема осінньої колекції Balenciaga – людська доля в інтерактивній гейміфікованій подорожі. Спершу може здатися, що світ руйнується, але це далеко не антиутопія. Замість цього ми повільно повертаємося до більш здорового балансу природи та індустрії”, – розповіли в коментарі WWD представники бренду.
“Afterworld: The Age of Tomorrow” буде доступна для проходження через браузери.
Варто відзначити, що Balenciaga раніше вже експериментував з онлайновим форматом, випустивши ролик під пісню “I Wear My Sunglasses at Night”, а заодно і продемонструвавши літню пре-колекцію-2021.
- Раніше британська кіноакторка й фотомодель Емма Вотсон стала членом ради директорів компанії Kering, яка володіє брендами Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Bottega Veneta та Alexander McQueen.