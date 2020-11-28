Дім моди Balenciaga вирішив представити свою нову колекцію в оригінальному форматі – за допомогою відеогри.

Про це повідомляє агентство ВВС.

Презентація колекції осінь-зима 2021/2022 в інтерактивному форматі запланована на 6 грудня.

Гра називається “Afterworld: The Age of Tomorrow”. Її трейлер вже з’явився в Мережі.

“Afterworld: The Age of Tomorrow” – це “алегорична пригода”, дія якої відбуватиметься у 2031 році, повідомляє видання WWD.

За словами представників Balenciaga, це буде “найбільший з будь-коли реалізованих масштабних відеопроєктів”, створений із застосуванням найсучасніших технологій.

Відомо, що в рамках відеогри можна буде переміщатися по віртуальному світу, виконуючи завдання і зустрічаючись із персонажами, одягненими в речі з нової колекції дому моди.

“Тема осінньої колекції Balenciaga – людська доля в інтерактивній гейміфікованій подорожі. Спершу може здатися, що світ руйнується, але це далеко не антиутопія. Замість цього ми повільно повертаємося до більш здорового балансу природи та індустрії”, – розповіли в коментарі WWD представники бренду.

“Afterworld: The Age of Tomorrow” буде доступна для проходження через браузери.

Варто відзначити, що Balenciaga раніше вже експериментував з онлайновим форматом, випустивши ролик під пісню “I Wear My Sunglasses at Night”, а заодно і продемонструвавши літню пре-колекцію-2021.