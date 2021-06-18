Про це інформує видання The Business of Fashion.

Італійський бренд запускає “веганські” версії своїх кросівок New Ace і Rhyton, виготовлені зі шкірозамінника власної розробки.

Матеріал, що є альтернативою шкіри, називається Demetra (на честь давньогрецької богині землеробства і врожаю).

Як зазначили в Gucci, матеріал в основному складається з сировини рослинного походження (приблизно на 77%): зокрема, з віскози і поліуретану (який отримують із негенетично модифікованої пшениці і кукурудзи).

У матеріалі Demetra також використовуються деякі синтетичні компоненти для забезпечення якості та обробки матеріалу (як і в інших подібних альтернативах шкіри на рослинній основі).

Однак у домі Gucci запевнили, що продовжують працювати над заміною цих елементів альтернативами. Повністю відмовлятися від шкіри бренд поки не буде.

У Gucci працювали над створенням Demetra протягом двох років.

Дім моди вже подав заявку на патент і торгову марку на цей матеріал. Його планують у подальшому використовувати більш широко (для інших брендів французького конгломерату Kering, якому належить Gucci).

Що стосується “веганських” кросівок, то їхня вартість коливатиметься від 590 євро (близько 710 доларів США) до 790 євро (тобто в тому ж ціновому діапазоні, що і взуття, зроблене із натуральної шкіри).

Нову модель кросівок із використанням Demetra, Gucci Basket, планувалося запустити вже сьогодні, 18 червня.