До 160-річчя з дня народження Володимира Вернадського на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" представили артінсталяцію "Дім.Спогади". На стінах артінсталяції розміщено мініекспозицію – борди із символічними предметами на кшталт гілки смереки, фрагменту вишиванки та зразком визнаної ЮНЕСКО косівської мальованої кераміки, залитими епоксидною смолою.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

“Сам “дім” є живим спогадом про найрідніше для українців, а для гостей станції слугує натхненням запланувати візит до самої України”, – пояснюють у пресслужбі.

Зазначено, що МКІП спільно з Національним музеєм історії України організувало експозицію, де відвідувачі зможуть побачити репліку монети з тризубом часів Володимира Великого, яку виготовили за зразком срібника з колекції музею.

Як повідомляється, за дизайн інсталяції відповідала команда balbek bureau, а за виконання – дослідно-конструкторське бюро “Майстерня Чудес”.