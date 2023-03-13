Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
“Сам “дім” є живим спогадом про найрідніше для українців, а для гостей станції слугує натхненням запланувати візит до самої України”, – пояснюють у пресслужбі.
Зазначено, що МКІП спільно з Національним музеєм історії України організувало експозицію, де відвідувачі зможуть побачити репліку монети з тризубом часів Володимира Великого, яку виготовили за зразком срібника з колекції музею.
Як повідомляється, за дизайн інсталяції відповідала команда balbek bureau, а за виконання – дослідно-конструкторське бюро “Майстерня Чудес”.
- Art on the battlefront – це масштабна віртуальна виставка, рефлексія 30 сучасних українських художників на сьогодення. Це друга частина артпроєкту.