Згідно з даними супутникових знімків, дим від лісових пожеж на заході США досяг Європи, повідомили вчені.

Про це повідомляє агентство AP.

Дані, зібрані Європейською службою моніторингу атмосфери Copernicus, показали, що дим від пожеж пройшов 8000 кілометрів через атмосферу до Великої Британії та інші частини північної Європи.

Європейський центр середньострокових прогнозів погоди, який управляє деякими системами супутникового моніторингу Copernicus, повідомив, що в результаті пожеж у Каліфорнії, Орегоні і Вашингтоні в атмосферу потрапило близько 30,3 мільйона метричних тонн (33,4 мільйона тонн) вуглецю.

“Масштаб і сила цих пожеж набагато вищі, ніж будь-які інші пожежі за 18 років, які моніторились нами, починаючи з 2003 року”, – сказав Марк Паррингтон, старший науковий співробітник і експерт з лісових пожеж в Службі моніторингу атмосфери Copernicus.

Паррингтон сказав, що товщина диму від пожеж, відома як оптична глибина аерозолю або AOD, була величезною.