Відео опубліковано в акаунті Sky News в Twitter.

Спочатку вболівальники зібралися з плакатами, фаєрами і ракетницями біля стадіону “Олд Траффорд”, а потім частину шанувальників МЮ прорвалася на поле.

Significant protests taking place by 1000s of fans now outside Old Trafford against the Glazers after some got inside onto the pitch. Probably the biggest ever seen. Comes amid a wider boycott of social media https://t.co/V9pvI8xLkf pic.twitter.com/0yC1xXuqPO — Rob Harris (@RobHarris) May 2, 2021

BREAKING: @SkySportsNews is reporting that the Manchester United v Liverpool match referee has been turned away from Old Trafford where a protest against the Glazer family is taking place. Read more here: https://t.co/RdVLmjdj27 pic.twitter.com/XI66UZOiEt — Sky News (@SkyNews) May 2, 2021

BREAKING: Angry Manchester United fans are staging a protest against the club’s owners after getting inside their Old Trafford stadium. Read more: https://t.co/UlMC47LNkj pic.twitter.com/dDtHI04cGa — Sky News (@SkyNews) May 2, 2021

One of the protesters outside Manchester United stadium Old Trafford says the protest “isn’t just about the European Super League”, adding that the Glazer family, which has controlled the club since 2005, “need to go”. Read more here: https://t.co/yjfNpetpic pic.twitter.com/bOLj2sRpqE — Sky News (@SkyNews) May 2, 2021

Manchester United fans are next level, this is crazy.pic.twitter.com/0Mc0ho26sC — Dubois (@CFCDUBois) May 2, 2021

Через деякий час фанати почали залишати арену.

Police faced off against Manchester United fans during protests against the Glazers. Read more: https://t.co/21gwW6Arxl pic.twitter.com/zVxYfwydXd — Sky News (@SkyNews) May 2, 2021

BREAKING: Manchester United’s game against Liverpool has been delayed after fans invaded the pitch at Old Trafford in a protest against the club’s owners. Read more: https://t.co/3LXXo8dFBZ pic.twitter.com/qbsjypWZHH — Sky News (@SkyNews) May 2, 2021

Поєдинок проти “Ліверпуля” перенесений на невизначений термін, хоча повинен був початися в 18:30 за київським часом. Колективи досі перебувають в готелі.

Фанати “Манчестер Юнайтед” вже другий тиждень висловлюють своє невдоволення сім’єю Глейзер після того, як вони вирішили стати учасниками Європейської Суперліги.

Родина Глейзер придбала англійський клуб у 2005 році за 790 млн фунтів.

Раніше повідомлялося, що 12 європейських топклубів, які оголосили про створення європейської Суперліги, буде виключено зі складу учасників національних турнірів, а також зі змагань під егідою УЄФА. Про приєднання до Суперліги офіційно оголосили англійські “Манчестер Юнайтед”, “Ліверпуль”, “Манчестер Сіті”, “Арсенал”, “Челсі”, “Тоттенхем”, іспанські “Барселона”, “Реал”, “Атлетіко” , а також італійські “Інтер”, “Мілан” і “Ювентус”. У новому турнірі планується участь 20 команд, 15 з них будуть виступати на постійній основі.

У Суперлізі відмовилися брати участь французький “Парі Сен-Жермен”, німецькі “Баварія” і “Боруссія” з Дортмунда, португальський клуб “Порту”.