У середу ввечері, 28 жовтня, відбудеться футбольний матч Ліги чемпіонів за участю київського "Динамо" та угорського клубу "Ференцварош".

#Букви розповідають, де і коли можна буде подивитися матч.

Груповий етап – група G – тур 2 із 6.

Час проведення: початок матчу – о 22:00 (за київським часом).

Місце проведення: стадіон “Ференцварош”, Будапешт, Угорщина.

Пряму трансляцію можна буде подивитися на телеканалі “Футбол 2”.

Арбітр у полі – Іван Кружляк (Словаччина). Асистенти арбітра – Томаш Сомолані (Словаччина), Сиріл Гренгуар (Франція).

Раніше повідомлялося, що УЄФА не надасть “Динамо” квитки на цю зустріч для продажу серед своїх уболівальників. Виконком організації постановив не видавати гостьовим командам пропуски на матчі в зв’язку з епідеміологічною ситуацією.

Орієнтовний склад команд:

“Динамо”

Тренерський штаб “Динамо” на чолі з Мірчею Луческу розраховує в столиці Угорщини на 26 гравців: воротарі – Бойко, Моргун, Нещерет; захисники – Забарний, Кендзьора, Попов, Сирота, Шабанов; півзахисники – Андрієвський, Белуце, Буяльський, Вербич, Гармаш, де Пена, Дуелунд, Караваєв, Ледньов, Сидорчук, Цітаішвілі, Циганков, Шапаренко, Шепелев; форварди – Клейтон, Родрігес, Русин, Супряга.

У зв’язку з позитивними тестами на коронавірус COVID-19 не зможуть вийти на поле голкіпер Георгій Бущан і захисник Віталій Миколенко.

Точно не зіграють травмовані захисники Микита Бурда, Олександр Тимчик та Володимир Костевич, дискваліфікований до грудня 2020 року нападаючий Артем Бєсєдін.

“Ференцварош”

У “Ференцвароша”, згідно з попередньою інформацією, проблем зі складом немає: всі основні футболісти готуються до поєдинку з “Динамо”.

Орієнтовний склад: Дібуш – Ботка, Ковашевич, Блажич, Чівіч – Харатін, Лаідуні – Ісаель, Сігер, Зубков – Нгуєн.

В офіційних зустрічах команди стикалися лише одного разу: в 1975 році “Динамо” в рамках Кубка володарів Кубків обіграло “Ференцварош” з рахунком 3:0.

Шлях команд

“Динамо” в якості віце-чемпіона України подолало два раунди кваліфікації і вийшло в груповий турнір. В основній сітці стартувати успішно підопічним Мірчі Луческу не вдалося: вдома на НСК “Олімпійський” “Динамо” поступилося туринському “Ювентусу” (0:2).

“Ференцварош” за підсумками сезону-2019/2020 захистив титул чемпіона Угорщини. Підопічні Сергія Реброва почали свій виступ з першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, на шляху до групової стадії провівши п’ять матчів.

“Ференцварош” обіграв шведський “Юргорден” з рахунком 2:0, шотландський “Селтік” (1:2), “Динамо” (Загреб) з рахунком 2:1. З норвезьким “Мольде” угорці зіграли внічию. При цьому “Ференцварош” програв іспанській “Барселоні” з рахунком 1:5.