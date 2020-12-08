У вівторок, 8 грудня, відбудеться вирішальний поєдинок для київського "Динамо" на груповій стадії Ліги чемпіонів. Кияни на своєму полі зіграють проти угорського клубу "Ференцварош".

#Букви розповідають, де і коли можна буде подивитися матч.

Початок матчу заплановано на 22:00 (за київським часом).

Місце проведення: НСК “Олімпійський” у Києві.

Пряму трансляцію вестиме телеканал “Футбол 1”. Включення зі стадіону розпочнеться о 21:50, а стартовий свисток пролунає о 22:00. У Мережі ж поєдинок можна буде подивитися за допомогою платформ онлайн-телебачення MEGOGO та OLL.TV.

Головний арбітр матчу: Андреас Екберг (Швеція).

Як відзначили в пресслужбі ФК “Динамо”, в зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією в Україні і пов’язаними з цим обмеженнями, матч пройде без глядачів.

У цій грі визначиться команда, яка посяде третє місце в групі G і потрапить до плей-офф Ліги Європи. Для того, щоб туди потрапити, “Динамо” необхідно обіграти “Ференцварош”, або ж зіграти внічию з рахунком 0:0, 1:1, 2:2.

У жовтні команди зіграли внічию в Будапешті (Угорщина).

Кадрові проблеми

У “Динамо” в лазареті продовжують перебувати Микита Бурда, Олександр Тимчик, Назарій Русин та Володимир Костевич, до яких нещодавно приєднався Віталій Буяльський, який отримав перелом ребра. При цьому до складу команди повернулися гравці, які раніше мали позитивні результати тестів на COVID-19.

Що стосується “Ференцвароша”, то Сергій Ребров у Києві зможе розраховувати на сильний склад: футбольний клуб кадрових проблем практично не має – під питанням участь у матчі тільки захисника Елдара Цівича, у якого була травма.