Про це повідомляють #Букви.
Коли: вівторок, 2 листопада, 22:00 за Києвом.
Де: НСК “Олімпійський“, Київ.
Арбітр: Овідіу Хацеган (Румунія)
Де дивитися трансляцію: платформи MEGOGO та Volia TV.
Орієнтовні склади
“Динамо“: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко, Буяльський – Де Пена, Циганков – Гармаш
“Барселона“: тер Штеген – Мінгеза, Ерік Гарсія, Лангле, Альба – Бускетс, Френкі Де Йонг, Гаві – Дест, Депай, Коутіньо
“Динамо“ та “Барселона“ зустрічалися вже 11 разів і жодного разу не грали внічию. Тричі перемогу здобували кияни та вісім разів – каталонці.
Фаворитом сьогоднішнього поєдинку букмекери вважають “Барселону“.