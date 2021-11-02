Сьогодні на відбудеться матч 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та каталонською "Барселоною".

Про це повідомляють #Букви.

Коли: вівторок, 2 листопада, 22:00 за Києвом.

Де: НСК “Олімпійський“, Київ.

Арбітр: Овідіу Хацеган (Румунія)

Де дивитися трансляцію: платформи MEGOGO та Volia TV.

Орієнтовні склади

“Динамо“: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко, Буяльський – Де Пена, Циганков – Гармаш

“Барселона“: тер Штеген – Мінгеза, Ерік Гарсія, Лангле, Альба – Бускетс, Френкі Де Йонг, Гаві – Дест, Депай, Коутіньо

“Динамо“ та “Барселона“ зустрічалися вже 11 разів і жодного разу не грали внічию. Тричі перемогу здобували кияни та вісім разів – каталонці.

Фаворитом сьогоднішнього поєдинку букмекери вважають “Барселону“.