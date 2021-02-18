Сьогодні, 18 лютого, в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться матч 1/16 фіналу Ліги Європи-2020/2021 між командами "Динамо" і "Брюгге".

Про це розповідають #Букви.

Початок матчу: 17:00

Де: НСК “Олімпійський”

Де дивитися: “Футбол 1”, MEGOGO, Sport.ua

Арбітри та асистенти:

Арбітр: Маттіас Гестраніус (Фінляндія). Асистенти: Ян-Петер Аравірта, Мікко Алакаре (обидва з Фінляндії).

Четвертий рефері: Даніеле довіри (Італія). Арбітри VAR: Стюарт Атвелл, Пол Тірні (Англія).

Дискваліфіковані:

українець Едуард Соболь ( “Брюгге”).

Турнірне становище в клубному рейтингу УЄФА:

“Динамо”: 33

“Брюгге: 43

Орієнтовні склади:

“Динамо”: Бущан, Караваєв, Попов, Кендзьора, Миколенко, Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Бесєдін.

“Брюгге”: Міньоле, Мата, Коссуну, Мехеле, Рікка, Рітц, Дірар, Вормер, Окереке, Фофана, Дост.

Матч з глядачами

“За день до матчу наш клуб отримав повідомлення Кабінету Міністрів України про те, що питання про зняття заборони на відвідування уболівальниками спортивних заходів вирішилося позитивно”, – йдеться у повідомленні клубу “Динамо”.

Продаж квитків стартує 18 лютого об 11:15 за київським часом.

Квитки дозволено продавати тільки на сектори нижніх ярусів. На матч з “Брюгге” дозволено реалізувати 30% квитків від місткості нижніх ярусів НСК “Олімпійський”, що складе близько 10-ти тисяч глядачів (15% від загальної місткості стадіону).