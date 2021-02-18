Про це розповідають #Букви.
Початок матчу: 17:00
Де: НСК “Олімпійський”
Де дивитися: “Футбол 1”, MEGOGO, Sport.ua
Арбітри та асистенти:
Арбітр: Маттіас Гестраніус (Фінляндія). Асистенти: Ян-Петер Аравірта, Мікко Алакаре (обидва з Фінляндії).
Четвертий рефері: Даніеле довіри (Італія). Арбітри VAR: Стюарт Атвелл, Пол Тірні (Англія).
Дискваліфіковані:
українець Едуард Соболь ( “Брюгге”).
Турнірне становище в клубному рейтингу УЄФА:
- “Динамо”: 33
- “Брюгге: 43
Орієнтовні склади:
“Динамо”: Бущан, Караваєв, Попов, Кендзьора, Миколенко, Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Бесєдін.
“Брюгге”: Міньоле, Мата, Коссуну, Мехеле, Рікка, Рітц, Дірар, Вормер, Окереке, Фофана, Дост.
Матч з глядачами
“За день до матчу наш клуб отримав повідомлення Кабінету Міністрів України про те, що питання про зняття заборони на відвідування уболівальниками спортивних заходів вирішилося позитивно”, – йдеться у повідомленні клубу “Динамо”.
Продаж квитків стартує 18 лютого об 11:15 за київським часом.
Квитки дозволено продавати тільки на сектори нижніх ярусів. На матч з “Брюгге” дозволено реалізувати 30% квитків від місткості нижніх ярусів НСК “Олімпійський”, що складе близько 10-ти тисяч глядачів (15% від загальної місткості стадіону).