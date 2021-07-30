Про це повідомила пресслужба клубу.

Зазначається, що нові комплекти форми — це сучасна інтерпретація спортивного одягу 90-х років, який відрізняється різноманітними принтами та яскравими кольорами. Також, це данина поваги перемогам клубу протягом останнього десятиліття двадцятого сторіччя, кульмінацією якого стало завоювання восьми титулів чемпіонів України та п’яти Кубків України.

Домашня форма представлена в біло-блакитних кольорах, включаючи круглий виріз, шеврон ФК “Динамо“ Київ, прапор України, логотип New Balance та слоган: “Київ — це ми“, який символізує єдність команди з містом та фанатами. Виїзна форма також відрізняється унікальним дизайном і виконана в синьо-блакитних кольорах.

Форма розроблена зі застосуванням інноваційної технології NB Dry, яка швидко відводить вологу від тіла та швидко сохне. Також для забезпечення найкращого комфорту передбачена жакардова система вентиляції.

“New Balance хотів відсвяткувати золоту еру київського “Динамо”, поєднуючи ескізи традиційної спадщини з так званим вуличним одягом, натхненним 90-ми. Відтак ми створили ексклюзивні домашній та виїзний комплекти, які виглядають сучасними, але водночас мають глибокий зв’язок з історією клубу та міста”, – зазначив генеральний менеджер New Balance Football Кенні Маккаллум.

Свій перший матч сезону 2021/22, який відбудеться 1 серпня, ФК “Динамо” Київ проведе вже в новому комплекті форми.