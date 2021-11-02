2 листопада у Києві (Україна) на НСК "Олімпійський" відбувся футбольний матч між українським клубом "Динамо Київ" та іспанською "Барселоною". Гравці боролися за місце в наступному етапі Ліги чемпіонів.

#Букви стежили за грою наживо.

Це був матч четвертого туру групової стадії Ліги чемпіонів між київським “Динамо” та каталонською “Барселоною”. Гравці боролися за перемогу, яка дала б змогу набрати важливі залікові бали у групі Е.

За протистоянням команд стежив румунський арбітр Овідіу Хацеган.

Перший тайм закінчився з рахунком 0:0.

У другому таймі, на 69-тій хвилині у ворота “Динамо” перший гол забив представник “Барселони” Ансу Фаті (10 номер).

Стартовий склад команд

“Динамо”: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко, Буяльський – Де Пена, Циганков – Гармаш

“Барселона”: тер Штеген – Мінгеза, Ерік Гарсія, Лангле, Альба – Бускетс, Френкі Де Йонг, Гаві – Дест, Депай, Коутіньо

“Динамо“ та “Барселона“ зустрічалися вже 11 разів і жодного разу не зіграли внічию. Тричі перемогу здобували кияни та вісім разів – каталонці.

Фаворитом сьогоднішнього поєдинку букмекери називали “Барселону“.