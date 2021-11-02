#Букви стежили за грою наживо.
Це був матч четвертого туру групової стадії Ліги чемпіонів між київським “Динамо” та каталонською “Барселоною”. Гравці боролися за перемогу, яка дала б змогу набрати важливі залікові бали у групі Е.
Перший тайм закінчився з рахунком 0:0.
У другому таймі, на 69-тій хвилині у ворота “Динамо” перший гол забив представник “Барселони” Ансу Фаті (10 номер).
Стартовий склад команд
“Динамо”: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко, Буяльський – Де Пена, Циганков – Гармаш
“Барселона”: тер Штеген – Мінгеза, Ерік Гарсія, Лангле, Альба – Бускетс, Френкі Де Йонг, Гаві – Дест, Депай, Коутіньо
“Динамо“ та “Барселона“ зустрічалися вже 11 разів і жодного разу не зіграли внічию. Тричі перемогу здобували кияни та вісім разів – каталонці.
Фаворитом сьогоднішнього поєдинку букмекери називали “Барселону“.
- Про те, де дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Чемпіонів, за посиланням.