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Сьогодні, 20 жовтня, на НСК “Олімпійський” в Києві відбувся матч “Динамо” — “Ювентус” у рамках першого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

“Ювентус” приїхав до Києві у послабленому складу, оскільки Кріштіану Роналду підхопив коронавірус COVID-19.

Весь певний тайм гра велася на половині поля динамівців, але господарі матчу володіли м’ячем.

У другому таймі одразу після перерви італійці забили перший гол у брами киян — Мората пробив з метра під поперечину.

Тривалий час динамівці атакували, й намагалися пресингувати суперника. Ближче до завершення матчу у господарів почали проходити удари, проте постріл Сидорчука з-за меж штрафного майданчика воротар перехопив, а удар Буяльського був заблокований захисниками.

А на 84-й хвилині гості подвоїли свою перевагу. Другий гол оформив Мората, головою переправивши м’яча до сітки.

Ліга чемпіонів УЄФА, груповий турнір, 1-й тур

“Динамо” (Київ, Україна) — “Ювентус” (Турин, Італія) — 0:2

“Динамо”: 1. Бущан, 5. Сидорчук, 10. Шапаренко, 14. де Пена (22. Родрігес, 60), 15. Циганков (7. Вербич, 70), 16. Миколенко, 20. Караваєв (4. Попов, 70), 25. Забарний, 29. Буяльський (19. Гармаш, 89), 89. Супряга, 94. Кендзьора.

“Ювентус”: 1. Щенсни, 3. К’єлліні (28. Демірал, 19), 8. Ремзі (33. Бернардескі, 79), 9. Мората, 13. Данило, 16. Куадрадо, 19. Бонуччі, 22. К’єза, 25. Рабіо, 30. Бентанкур (5. Артур, 79), 44. Кулушевські (10. Дібала, 56).

Голи: Мората (46, 84).

Попереджені: Бентанкур (45), Куадрадо (50), Демірал (58).

Наступного тижня, 28 жовтня, на “Динамо” чекає візит до Будапешта і матч з “Ференцварошем”.