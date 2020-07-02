Київський футбольний клуб "Динамо" просить у Української асоціації футболу та Міністерства охорони здоров’я допустити уболівальників на стадіон у день фіналу Кубка України.

Про це повідомила пресслужба ФК.

“В останні дні до нашого клубу звернулося безліч уболівальників, які просять сприяння у вирішенні питання відвідування фіналу Кубка України в нинішньому сезоні. Футбольний клуб “Динамо” повністю солідарний зі своїми фанатами і звертається до керівництва Української асоціації футболу і Міністерства охорони здоров’я з проханням розглянути можливість відкриття кількох секторів для уболівальників на фінал Кубка України”, – йдеться в повідомленні.

З огляду на ситуацію в країні, “Динамо” просить виділити певну квоту квитків, які будуть поширені серед фанатів команди.

“Зрозуміло, ФК “Динамо” буде максимально сприяти дотриманню заходів безпеки і умов медичного протоколу (необхідної дистанції між уболівальниками). Перед нами є приклад ряду іноземних чемпіонатів, де вболівальники допускаються на трибуни з урахуванням дотримання правил і заходів медичного протоколу. В нашій країні працюють магазини, метро, наземний транспорт, кінотеатри і кафе – це дозволяє піднімати питання і про відвідування уболівальниками футбольного матчу”, – пояснили в пресслужбі.

Футбольний клуб “Динамо” просить УАФ і МОЗ серйозно підійти до вирішення даного питання.