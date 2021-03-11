У четвер, 11 березня, київське "Динамо" в рамках першої зустрічі 1/8 фіналу Ліги Європи прийме іспанський "Вільярреал".

Про це повідомляють #Букви.

Коли: 19:55 за київським часом.

Де: НСК “Олімпійський”, Київ.

Арбітр зустрічі: Майкл Олівер (Велика Британія).

Де дивитися: у прямій трансляції матч покаже телеканал “Футбол 1”. Також зустріч можна буде дивитися на платформах Oll.tv, Volia Football, MEGOGO і Sweet.tv.

На поєдинок буде реалізовуватися 30% квитків від місткості арени (через карантинні обмеження).

Положення в рейтингу УЄФА:

“Динамо” (Київ) – 31-е місце.

“Вільярреал” – 30-е місце.

“Динамо” і “Вільярреал” грають в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА вп’яте. Кияни двічі проходили далі, але два останні рази поступалися на цій стадії. Іспанський клуб пробивався до чвертьфіналу в трьох випадках з чотирьох.

Раніше команди перетнулися лише раз – у третьому колі Кубку УЄФА-2004/05. У Києві була нульова нічия, в матчі-відповіді “Вільярреал” переміг з рахунком 2:0.

Орієнтовні склади команд

“Динамо”: Георгій Бущан; Томаш Кендзьора, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Віталій Миколенко; Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко; Жерсон Родрігес, Віталій Буяльський, Де Пена; Артем Бєсєдін. Не зіграють, зокрема, через травми: Денис Попов, Беньямін Вербич, Микита Бурда, Володимир Костевич, Тудор Белуце. Під питанням: Денис Гармаш, Віктор Циганков.

У “Динамо” під загрозою дискваліфікації перебувають Віталій Буяльський та Микола Шапаренко, які мають у своєму пасиві по дві жовті картки, зароблені на попередніх стадіях єврокубків.

“Вільярреал”: Рульї; Маріо Гаспар, Альбіоль, Пау Торрес, Педраса; Капу, Парехо, Трігерос; Чуквуезе, Алькасер, Морено. Не зіграють: Іборра, Коклен. Під питанням: Пенья, Піно.

За крок від відсторонення на матч-відповідь знаходяться півзахисник Франсіс Коклен і захисники Раміро Фунес Морі та Рубен Пена.

Факти про команди

“Динамо”

Віце-чемпіон України минулого сезону стартував у єврокубках з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. На цій стадії “Динамо” в одноматчевому протистоянні здолало нідерландський “АЗ Алкмаар”, а в раунді плей-офф у двох матчах переграло бельгійський “Гент”.

Відтак, кияни вперше за кілька років пробилися в груповий раунд Ліги чемпіонів.

“Динамо” опинилося в одній групі з двома іменитими грандами – “Барселоною” і “Ювентусом” (обидва клуби завершили євросезон вильотом на стадії 1/8 фіналу), а також з чемпіоном Угорщини “Ференцварошем”, який очолює колишній гравець і тренер киян Сергій Ребров.

Кияни завершили групу на третьому місці, випередивши “Ференцварош” і перейшли в Лігу Європи.

В 1/16 фіналу ЛЄ команда Мірчі Луческу переграла “Брюгге”.

“Вільярреал”

Команда завершила свій попередній виступ у Лізі Європи на стадії чвертьфіналу і почала єврокубковий сезон 2020/2021 з групового раунду турніру.

В 1/16 фіналу Ліги Європи “Вільярреал” здолав австрійський “Зальцбург”.

“Вільярреал” вже вісім матчів поспіль не може здобути перемогу в Чемпіонаті Іспанії. Перед грою із “Динамо” підопічні Унаї Емері програли “Валенсії” (2:1).