Київський футбольний клуб "Динамо" відновлює тренувальний процес. Всі гравці, тренери та персонал команди були протестувані на COVID-19.

Про це повідомили в прес-службі клубу.

Перше з моменту введення карантину тренування футбольного клубу відбудеться у вівторок, 12 травня. Команда збереться на навчально-тренувальній базі “Динамо” в Конча-Заспі о 10 ранку.

Готуючись до відновлення повноцінного тренувального процесу, уся команда “Динамо”, тренерський штаб і персонал команди здали ПЛР-тести на COVID-19. Результати тестів у всіх негативні.

У клубі нагадали, що тренування футболістів були припинені в зв’язку з епідемією коронавируса в середині березня. Протягом останніх двох місяців спортсмени підтримували форму, тренуючись будинку.

“Майже два місяці футболісти підтримували фізичну форму в індивідуальному режимі за наданою тренерським штабом програмою. Гравці тренувалися вдома, а також виконували індивідуальну бігову роботу та роботу з м’ячем на базі в маленьких групах”, — зазначили в “Динамо”.