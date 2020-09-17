Київський футбольний клуб не хоче розлучатися з лідерами у ході сезону, що стартував, проте керівництво "Динамо" по-різному ставиться до цих двох трансферів.

Експерти вважають, що варіант продажу Віталія Миколенко менш вірогідний, ніж догляд Владислава супряга. У Фавбет дають дуже маленький коефіцієнт на те, що форвард “Динамо” опиниться в “Болоньї”.

Італійці активізувалися

Вся справа в тому, що недавно авторитетний італійський журналіст Джанлука Ді Марція повідомив про позицію “Болоньї”. Італійський клуб знову почав переговорний процес з “Динамо” щодо трансферу Супряги. Представники “Болоньї” також дуже активно спілкуються з агентом футболіста Олександром Яковенком. Саме він є єдиним агентом, уповноваженим Супрягою та “Динамо” на ведення переговорів з іншими клубами. Імовірність угоди підвищується, до того ж сам Супряга позитивно ставиться до питання потенційного переходу в “Болонью”.

Поки що сторони обговорюють суму угоди. Італійський клуб запропонував за футболіста десять мільйонів євро, а “Динамо” вимагає за 20-річного нападника на п’ять мільйонів більше.

Проте, скоріше, “Динамо” розлучиться з Супрягою, ніж відпустить основного захисника клубу і збірної України Віталія Миколенка. Зараз до нього проявляє інтерес “Мілан”. Правда, перед тим, як підписати Миколенка, “россонері” потрібно продати Дієго Лаксальта, який також грає на позиції лівого захисника. Від другого гравця на цю позицію “Мила” вже позбувся, коли продав у “Торіно” Рікардо Родрігеса. До того ж потрібно зазначити, що тренерський штаб “Мілана” не гарантує Миколенку місця в основі. Зараз в італійському клубі українського захисника бачать в якості заміни Тео Ернандесу. Саме він є основним лівим захисником в команді Стефано Піолі. Що ж до Миколенка, то термін його контракту з “Динамо” закінчується через три роки. За цього гравця “Динамо” хоче отримати в районі п’ятнадцяти мільйонів євро.

Традиційні оренди

Вихованців київського “Динамо” із задоволенням приймають у багатьох українських клубах. Так голкіпера Олексія Слуцького забрала собі полтавська “Ворскла”. 18-річний футболіст виріс в Академії “Динамо”. По суті, він значився в заявці киян на минулий сезон, але не провів жодного матчу за жодну з динамівських команд.

Також в “Динамо” не розраховують на хавбека Олександра Романчука. 20-річний півзахисник відправився в ФК “Львів”, за який вже виступав, коли львівська команда грала у другій лізі чемпіонату України. Романчук два роки провів в “Динамо”, але за основну команду не грав, виступаючи за дублюючий склад. Влітку термін його контракту з киянами закінчився, після чого Романчук і перебрався у “Львів” в якості вільного агента.

Крім нього “Динамо” відпустило захисника Алана Аусси. 19-річний гравець перейшов до складу білоруського “Торпедо-БелАЗ”. Поки що Аусси виступатиме на правах оренди, але наступного літа у “Торпедо-БелАЗ” з’явиться право викупити контракт гравця. Зазначимо, що в “Динамо” Аусси виявився у 2018 році, коли перейшов із “Шахтаря”.

Минулий сезон Алан провів в оренді в чеському “Слованом”.