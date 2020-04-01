Covid-19 Україна

оновлено 01.04.2020 о 20:02

Всього:

669(+24)

Хворіють:

642(+24)

Вилікувались:

10

Померло:

17(+0)

21:28 У штаті Нью-Йорк більше хворих на COVID-19, ніж у всьому Китаї
21:24 Зеленський попросив у Ердогана респіратори і захисні костюми
21:10 Опубліковано список театрів, лекцій та екскурсій, які українці можуть відвідати онлайн
20:59 У Китаї знайшли антитіла, які ефективно борються з коронавірусом
20:37 Заборона відвідувати громадські місця без маски суперечить рекомендаціям ВООЗ
20:16 Тенісний турнір Вімблдон скасовано
19:53 У Житомирі відмовилися відкривати продуктові ринки
19:50 У Дніпропетровській області шахраї вкрали з рахунків 1,5 млн грн через дублікати SIM-карт
19:44 Кабмін схвалив індексацію пенсій з 1 травня: на скільки зростуть виплати
19:36 «Шашлики можуть вилізти боком»: Зеленський закликав українців залишатися вдома
19:11 У Раду внесли 13 проєктів постанов про скасування закону про ринок землі
19:10 Суд залишив Кузьменко під вартою до кінця травня
19:07 Dior приєднався до боротьби з COVID-19
18:52 Білорусь заборонила вивозити з країни гречку, цибулю і часник
18:38 УЄФА вирішив перенести всі заплановані на червень матчі збірних
18:29 В Іспанії кількість хворих COVID-19 перевищила 100 тисяч
18:12 У інфікованої COVID-19 жінки з Ірпеня народилася здорова дитина
18:06 Цьогорічний березень побив 12 температурних рекордів
18:02 В Україні можуть розгорнути мобільні шпиталі
17:40 «Будь ласка, допоможіть нам». Супрун попросила в Twitter у Маска апарати ШВЛ
17:38 У СБУ пояснили, навіщо навідалися до Лероса
17:30 У Великій Британії за добу померли від коронавірусу більше ніж 500 осіб
17:25 Як Китай брехав світу про передачу COVID-19: детальна хронологія
17:04 Білл Гейтс розповів, як надолужити час, згаяний в боротьбі з коронавірусом
16:32 Більш ніж половина українців обмежили вихід із дому через карантин: опитування
16:25 У Лас-Вегасі бездомні сплять на стоянці за 6 метрів один від одного
16:10 До України прибув пором із Грузії, усіх пасажирів скерували на обсервацію
16:06 Вчені побоюються другої хвилі COVID-19 через ослаблення карантину в Китаї
15:49 Брат Єрмака повідомив, що не знає, хто записував його розмови
15:43 Коронавірус в Нью-Йорку: в Центральному парку обладнали госпіталь
15:38 Більш як 80% українців побоюються затяжної економічної кризи, — опитування
15:22 Атака на брата: Денис Єрмак назвав відеозаписи «торпедами», які під нього «підклали»

Dior приєднався до боротьби з COVID-19

Ще один бренд класу люкс приєднався до боротьби з COVID-19. Будинок Dior відкрив свої ательє Baby Dior та зайнявся виробництвом масок.

Середа, 1 квітня 2020, 19:07

Про це пише HYPEBAE.

Зазначається, що працівники на добровільній основі витрачають свій час на виробництво нових масок, щоб допомогти заповнити нестачу захисного спорядження для медичних працівників.

“Dior активно прагне допомагати і захищати всіх, хто знаходиться на передовій кожен день. Дякуємо нашій чудовій мініатюрній мережі, яка невпинно працює, щоб захистити їх”, – наголосили в компанії.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Dior Official (@dior)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Dior Official (@dior)

  • Раніше повідомлялось, що дружина ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, українська дизайнерка Світлана Бевза запускає виробництво захисних комбінезонів для медиків через спалах коронавірусу COVID-19.
Теги: COVID19, Dior, Коронавірус, маски

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!