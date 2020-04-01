Dior приєднався до боротьби з COVID-19

Ще один бренд класу люкс приєднався до боротьби з COVID-19. Будинок Dior відкрив свої ательє Baby Dior та зайнявся виробництвом масок.

Про це пише HYPEBAE.

Зазначається, що працівники на добровільній основі витрачають свій час на виробництво нових масок, щоб допомогти заповнити нестачу захисного спорядження для медичних працівників.

“Dior активно прагне допомагати і захищати всіх, хто знаходиться на передовій кожен день. Дякуємо нашій чудовій мініатюрній мережі, яка невпинно працює, щоб захистити їх”, – наголосили в компанії.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dior Official (@dior) 31 Мар 2020 в 1:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dior Official (@dior) 31 Мар 2020 в 7:00 PDT