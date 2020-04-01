Dior приєднався до боротьби з COVID-19

Про це пише HYPEBAE.
Зазначається, що працівники на добровільній основі витрачають свій час на виробництво нових масок, щоб допомогти заповнити нестачу захисного спорядження для медичних працівників.
“Dior активно прагне допомагати і захищати всіх, хто знаходиться на передовій кожен день. Дякуємо нашій чудовій мініатюрній мережі, яка невпинно працює, щоб захистити їх”, – наголосили в компанії.
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- Раніше повідомлялось, що дружина ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, українська дизайнерка Світлана Бевза запускає виробництво захисних комбінезонів для медиків через спалах коронавірусу COVID-19.