Український дипломат Костянтин Єлісеєв нагадав президенту України Володимиру Зеленському, коли світ уперше офіційно визнав Російську Федерацію державою-окупантом. Сталося це за кілька років до проведення самміту "Кримська платформа".

Про це дипломат написав у своєму Twitter.

“Заява Зеленського про те, що у декларації “Кримської платформи” Росію було вперше на міжнародному рівні визнано державою-окупантом – відверта неправда! Це вже було чітко зафіксовано у резолюції ГА ООН, ухваленій 19 грудня 2016 року на 71-й сесії Генасамблеї”, – зазначив Єлісеєв.

Так дипломат відреагував на заяву Зеленського, зроблену ним у Києві 23 серпня, на саміті “Кримська платформа”. За словами Володимира Зеленського, “вперше на міжнародному рівні Російська Федерація визнана державою-окупантом”.

“Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, вона має негайно припинити порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим та забезпечити вже зараз безперешкодний доступ до Криму для міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій”, – заявив він.