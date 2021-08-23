Про це дипломат написав у своєму Twitter.
“Заява Зеленського про те, що у декларації “Кримської платформи” Росію було вперше на міжнародному рівні визнано державою-окупантом – відверта неправда! Це вже було чітко зафіксовано у резолюції ГА ООН, ухваленій 19 грудня 2016 року на 71-й сесії Генасамблеї”, – зазначив Єлісеєв.
Так дипломат відреагував на заяву Зеленського, зроблену ним у Києві 23 серпня, на саміті “Кримська платформа”. За словами Володимира Зеленського, “вперше на міжнародному рівні Російська Федерація визнана державою-окупантом”.
“Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, вона має негайно припинити порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим та забезпечити вже зараз безперешкодний доступ до Криму для міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій”, – заявив він.
- У понеділок, 23 серпня, в Києві розпочався інавгураційний саміт “Кримської платформи”, спрямований на консолідацію міжнародних зусиль щодо деокупації українського Криму. #Букви розповідали, що потрібно знати про цей захід.
- Розробкою та реалізацією креативною комунікаційною кампанією та концепцією “Кримської платформи” президента Володимира Зеленського займається фізична особа-підприємець Ігор Малахов за майже 7 млн грн.