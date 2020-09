Про це повідомило представництво ЄС в Білорусі.

До Алексієвич приїхали посли Австрії, Болгарії, Чехії, Естонії, Франції, Німеччини, Італії, Латвії, Литви та Румунії. Крім цього, на зустрічі присутні тимчасові повірені у справах Нідерландів, Польщі, Словаччини та Швеції, а також керівник фінського відділення зв’язку.

Перед цим письменниця повідомила, що в її двері дзвонили невідомі, на її телефон також приходили дзвінки з незнайомих номерів.

Глава МЗС Швеції Анн Лінде опублікувала фото з Алексієвич і діломатамі і написала, що вони будуть захищати безпеку письменниці.

“Ми продовжуємо захищати її безпеку і благополуччя”, – написала вона.

Harassments, arrests & forced exile of opposition in Belarus is serious violation of peaceful protests by the regime in Belarus.

Happy to share this photo taken a moment ago in Minsk with

Svetlana Aleksijevitj surrounded by European diplomats, including a Swedish diplomat. 🇸🇪 pic.twitter.com/b96Nafhlf6

— Ann Linde (@AnnLinde) September 9, 2020