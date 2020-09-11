У Білорусі дипломати з країн Європи другий день поспіль чергують будинку у письменниці Світлани Алексієвич - члена президії координаційної ради білоруської опозиції, щоб захистити її від можливого затримання.

Про це повідомило представництво ЄС в Білорусі.

До Алексієвич приїхали посли Австрії, Болгарії, Чехії, Естонії, Франції, Німеччини, Італії, Латвії, Литви та Румунії. Крім цього, на зустрічі присутні тимчасові повірені у справах Нідерландів, Польщі, Словаччини та Швеції, а також керівник фінського відділення зв’язку.

Перед цим письменниця повідомила, що в її двері дзвонили невідомі, на її телефон також приходили дзвінки з незнайомих номерів.

Глава МЗС Швеції Анн Лінде опублікувала фото з Алексієвич і діломатамі і написала, що вони будуть захищати безпеку письменниці.

“Ми продовжуємо захищати її безпеку і благополуччя”, – написала вона.

Harassments, arrests & forced exile of opposition in Belarus is serious violation of peaceful protests by the regime in Belarus. Happy to share this photo taken a moment ago in Minsk with

Svetlana Aleksijevitj surrounded by European diplomats, including a Swedish diplomat. 🇸🇪 pic.twitter.com/b96Nafhlf6 — Ann Linde (@AnnLinde) September 9, 2020

Що відбувається у Білорусі?

У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли у 33 містах, було затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.

Під час акцій протесту загинули щонайменше 3 особи. 15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.

18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, внаслідок наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.

19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.

Крім того, експерти Організації Об’єднаних Націй задокументували понад 400 звернень громадян, які зазнали тортур і катувань з боку правоохоронців після затримання на акціях протесту.