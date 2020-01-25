Про це він розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

За словами Кулеби, це був “дипломатичний маневр” на тлі переговорів щодо звільнення полонених і врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Він також закликав “не перебільшувати” факт привітання.

“Я думаю, що якщо ми говоримо про те, що відбуваються перемовини для вирішення життєво важливих питань, таких як повернення українських полонених, таких як повернення українських кораблів, захоплених в Керчі… Було ж також дуже багато кроків зроблено для того, щоб рухатися в бік примирення… У бік врегулювання. До примирення дуже далеко ще. Але в бік врегулювання конфлікту на Донбасі, розв’язаного Росією. То акт привітання є дипломатичним маневром, який не потрібно перебільшувати”, – наголосив Кулеба.

Він також пояснив, чому необхідно проводити переговори з главою РФ.

“Ми знаємо, що в Росії все вирішує президент Путін, у них немає демократії. Відтак немає іншого шляху вирішення питання, крім як розмова з президентом Путіним. Боятися потрібно не розмов з Путіним. Боятися потрібно, з чим ти йдеш на розмову з Путіним . І я думаю, що вся країна побачила, що президент Зеленський йде на розмову з Путіним із сильною українською позицією”, – заявив віце-прем’єр.

(На відео – з 16:00)