Наразі вже опублікований проморолик проєкту.
Як зазначили в МЗС, проєкт складатиметься з коротких відеороликів, у яких дипломатки керівного рівня відверто говоритимуть про професію, жіноче лідерство і мотивацію рухатися вперед.
Ролики будуть побудовані у форматі монологу значимі для них історії з дипломатичного життя, баланс між особистим та дипломатичним життям, натхнення, свої рецепти успіху.
Зокрема, думками ділитимуться перша заступниця очільника МЗС Еміне Джапарова, пані посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко, директорка Департаменту комунікацій та публічної дипломатії Алла Польова, пані посол України у Фінляндії Ольга Діброва, директорка Департаменту міжнародного права Оксана Золотарьова, а також інші успішні українські дипломатки, керівниця патронатної служби Ольга Аксьонова.
“Дипломатія – це не чоловічий світ, як вважалося раніше, а МЗС України нині – це реальні обличчя і людські історії, а також місце, де жінки можуть реалізувати себе. Цим проєктом ми хочемо показати справжнє жіноче обличчя українського МЗС і мотивувати жінок будувати кар’єру в дипломатії”, — прокоментувала Джапарова.
- Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, світі відзначають Міжнародний жіночий день.
- #Букви до цього свята підготували добірку історії про українок в науці.