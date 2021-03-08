До Міжнародного жіночого дня Міністерство закордонних справ запустило відеопроєкт про жінок в дипломатії.

Наразі вже опублікований проморолик проєкту.

Як зазначили в МЗС, проєкт складатиметься з коротких відеороликів, у яких дипломатки керівного рівня відверто говоритимуть про професію, жіноче лідерство і мотивацію рухатися вперед.

Ролики будуть побудовані у форматі монологу значимі для них історії з дипломатичного життя, баланс між особистим та дипломатичним життям, натхнення, свої рецепти успіху.

Зокрема, думками ділитимуться перша заступниця очільника МЗС Еміне Джапарова, пані посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко, директорка Департаменту комунікацій та публічної дипломатії Алла Польова, пані посол України у Фінляндії Ольга Діброва, директорка Департаменту міжнародного права Оксана Золотарьова, а також інші успішні українські дипломатки, керівниця патронатної служби Ольга Аксьонова.