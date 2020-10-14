Український соціолог, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто пояснив, чому анонсоване на 25 жовтня президентом Володимиром Зеленським опитування може бути маніпулятивним.

Відповідні роз’яснення соціолог опублікував на своїй сторінці в Facebook.

За словами Паніотто, опитування під час виборів у принципі можливі, “якщо вони коректно проводяться”.

“Їх можна організувати так, щоб вони не вплинули на результати. Наприклад, під час виборів регулярно проводяться екзит-поли, і в багатьох країнах в анкетах екзит-полів є не тільки запитання про вибори, а й 20-30 інших запитань. А поєднання суцільних опитувань і референдумів з виборами дає велику економію коштів”, – написав він.

Водночас Паніотто завагався щодо коректності опитувань 25 жовтня і допустив, що вони “майже напевно будуть маніпулятивними”.

Підстави так думати соціологу дають два моменти. По-перше, досі не представлена методологія проведення опитувань 25 жовтня, в зв’язку з чим вже “немає часу обговорювати її в експертному середовищі”. По-друге, у соціолога викликає сумніви коректність формулювання самих запитань для “всенародного опитування” 25 жовтня.

“У законі про референдум, який готувався ретельно і не раз обговорювався, залишився незмінним головний інструмент маніпуляції – свобода при формулюванні запитань. Думаю, що те ж саме буде і при проведенні нинішніх опитувань”, – зазначив Паніотто.

Він уточнив, що, наприклад, результат референдуму залежить від формулювання запитання більше, ніж від інших моментів.

“Наприклад, запитання про підтримку мораторію на продаж землі показує, що більшість проти продажу, але якщо запитати, чи повинен власник землі мати право її продати, то більшість за продаж”, – пояснив соціолог.

Паніотто також повідомив, що якщо мова йде “про суцільні консультативні опитування для підготовки рішень”, то їх проведення “дуже неефективне”.

“Перший тур президентських виборів у 2019 році обійшовся приблизно в 45 млн доларів. Думаю, що додавання до виборів опитувань збільшить суму мінімум на 5-10%, тобто на 2-4 млн доларів”, – написав соціолог.