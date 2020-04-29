Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) повідомила, що скасувала рейс PS1118 Київ-Лондон через заборону Державної авіаційної служби України. При цьому директор МАУ просив Уряд випустити літак.

Відповідну заяву оприлюднено на Facebook-сторінці МАУ.

Рейс повинен був виконуватися в середу, 29 квітня, о 12:40. Він був організований для доставки до Британії на роботу українських громадян, котрі мають довгостроковий контракт із роботодавцем за кордоном.

“Рейс був організований на замовлення роботодавця, який завчасно подбав про забезпечення українських громадян довгостроковими контрактами. За цих умов українці можуть легально та офіційно працевлаштованими знаходитися на території Великої Британії. Відповідно, дана категорія не є ризиковою для України. Дані громадяни не будуть потребувати евакуації найближчим часом та не будуть потенційними поширювачами на території України COVID-19”, – наголошується в повідомленні.

У МАУ зазначили, що рейс скасовано через заборону Державної авіаційної служби України, яку авіакомпанія отримала за дві години до запланованого часу вильоту “без зазначення підстав і посилання на нормативні документи”.

“При цьому, авіакомпанія подала усі необхідні документи для отримання дозволів вчасно та розраховувала на завчасне або в розумні строки отримання рішення”, – уточнили в МАУ.

У компанії додали, що пасажири рейсу – жителі різних регіонів України – зараз знаходяться в терміналі Міжнародного аеропорту “Бориспіль”. Туди вони добиралися в умовах відсутності будь-якого регулярного наземного пасажирського сполучення.

“Ми, звичайно, чули вчорашню заяву голови МЗС України в ЗМІ щодо “нелогічності” відправлення українських заробітчан за кордон в умовах пандемії, а також про те, що Уряд налаштований конструктивно і готовий до перегляду позиції. Але до ранку 29-го квітня жодних офіційних вказівок та документів з цього приводу до нас не надходило. Наразі авіакомпанія намагатиметься отримати дозвіл на виконання рейсу та надати можливість українцям дістатися до роботи, працевлаштуватися та забезпечити свої родини засобами для існування”, – наголосили в авіакомпанії.

Представник компанії, яка організовує працевлаштування українців в Британії, повідомив #Буквам, що українці повинні були вилетіти в рамках державної програми уряду цієї країни і працювати в сфері сільського господарства.

Міністерство закордонних справ України 4 рази давало дозвіл на виліт рейсу і стільки ж разів це рішення скасовувало.

Згідно з інформацією з джерел у “Борисполі”, керівництво МАУ (директор Євгеній Дихне) намагалося добитися в Кабінеті Міністрів, щоб рейс все ж випустили, але це не вдалося зробити.

Пасажири весь цей час перебували в аеропорту. Люди в “Борисполі” дуже обурені скасуванням рейсу.

За інформацією #Букв, в МАУ взяли по 300 доларів з людини за чартер до Британії. До введення карантину місце в літаку на подібний авіарейс коштувало максимум 150 доларів.