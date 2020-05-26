Трансляцію вів телеканал “Прямий”.

“Перед початком дій, щоб я відкрив приміщення для огляду. Я сказав, що я можу відкрити лише тоді, коли буде дозвіл власника колекції, оскільки там виставка приватної колекції. Якщо власник дозволить, то я відкрию. Власник заборонив, тому я не можу вам відкрити. А потім я пішов, повернувся, а тут вже виламали двері. Судового рішення не надали.”, – пояснив Гончар.

Він наголосив, що працівники Державного бюро розслідувань штурмували будівлю музею, не надавши жодних дозвільних документів.

“Немає такого рішення. Ніхто мені не показував. Показали тільки посвідчення… Навіть без мене (відбувався штурм – ред.). Я був у кабінеті. Вони самі проламались туди… Не чув ніхто (пояснень – ред.), навіть не попередили, що ламають двері”, – сказав директор музею.

Він додав, що питав у правоохоронців з яких причин відбуваються такі дії, але вони лише сказали, що ведуть якесь розслідування.