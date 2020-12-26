Кумедне відео опубліковано на YouTube-каналі зоопарку.
Як повідомляє одеське видання “Думська”, дії в кліпі відбуваються в новій частині зоопарку, біля арки й ставка, які відкрили на день міста.
Ігор Бєляков постав в образі символу 2021 року – білого металевого бика.
За сюжетом він у костюмі бика гуляє територією зоопарку та зустрічає ще двох “биків”. Він починає загравати з “самкою” і викликає на дуель іншого бика.
Білий і червоний бики штовхають один одного ногами, б’ються лобами на мосту над ставком. В результаті Бєляков перемагає і забирає свою “даму серця”.
Варто відзначити, що у всіх дійових осіб відеокліпу – яскраві костюми й грим.
Як повідомляє місцевий портал Vgorode, Бєляков зазвичай пише текст і виконує пісню сам. Костюми співробітники зоопарку роблять із підручних матеріалів.
Цього року на фільмування кліпу пішло лише півдня. За словами директора звіринця, головна мета такої творчості – порадувати та розвеселити людей.
У попередні роки Бєляков поставав в образах свині, півня, мавпи та інших тварин.
- У квітні цього року поки Одеський зоопарк був закритий на карантин, його директор Ігор Бєляков розважав тварин грою на синтезаторі.