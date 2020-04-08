Ролик опубліковано на Youtube-каналі одеської мерії.
Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков під час карантину влаштував концерт для тварин — він виконав для жителів звіринця кілька класичних та сучасних творів на синтезаторі.
Наприклад, для слонихи Венді директор зоопарку зіграв уривок з мюзиклу “Belle”, а для вовків виконав “Мурку”. Жителі “сільського дворика” слухали твір Людвіга ван Бетховена.
- Щорічно директор Одеського зоопарку випускає відеоролики, присвячені тварині-символу року, який наступає.
- 2020 не став винятком — в новорічному ролику директор зоопарку в костюмі щура роздавав маленьким відвідувачам подарунки.