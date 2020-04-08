Поки Одеський зоопарк закритий на карантин, його директор Ігор Бєляков розважає тварин грою на синтезаторі.

Ролик опубліковано на Youtube-каналі одеської мерії.

Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков під час карантину влаштував концерт для тварин — він виконав для жителів звіринця кілька класичних та сучасних творів на синтезаторі.

Наприклад, для слонихи Венді директор зоопарку зіграв уривок з мюзиклу “Belle”, а для вовків виконав “Мурку”. Жителі “сільського дворика” слухали твір Людвіга ван Бетховена.