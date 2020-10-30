Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Дізнався щойно з новин, що на ВДНГ може з’явитися госпіталь для людей хворих на коронавірус. […] Якщо чесно, новина несподівана. Річ у тому, що ми не отримували ні від Міністерства охорони здоров’я, ні від будь-якого іншого державного закладу запитів про розміщення на території Експоцентру будь-яких мобільних госпіталів”, – йдеться в повідомленні.

Мушкін зазначив, що на зиму на ВДНГ запланована традиційна паркова програма “Зимової країни”.

“Ми будуємо локації, готуємося приймати гостей – зрозуміло, з дотриманням всіх карантинних норм. І вже зараз зрозуміло, що новина про розміщення госпіталю може налякати відвідувачів ВДНГ, завдавши непоправної шкоди державній установі, якщо без попереднього діалогу, підготовки й узгодження повідомлень виходити з публічними заявами.

Я не розумію, чи можна технічно розгорнути госпіталь, зробивши це безпечно для мільйонів, що гуляють у парковій зоні Експоцентру. Напевно, можна. Але з точки зору управління інформацією, формування публічних повідомлень, підвищення поінформованості людей, причому так, щоб не нашкодити колосальній роботі по формуванню позиціонування і репутації Експоцентру, виходити в інформаційне поле в режимі монологу вважаю неправильним”, – вважає він.

Гендиректор ВДНГ також додав, що, на його погляд, підготовка до такої ініціативи, як мобільні шпиталі, має відбуватися дещо інакше. Щонайменше – з відкритим діалогом, в якому беруть участь усі сторони.