Про це повідомляє поліція Херсонської області у Facebook.

“До начальника відділення поліції №3 (смт Чаплинка) звернувся керівник біосферного заповідника «Асканія Нова», який повідомив, що на їх території було виявлено мертвих птахів, які внесені до Червоної книги України. За словами начальника відділення поліції Сергія Ященка, поліція перевірила надану директором науково-дослідної установи інформацію. Повідомлення знайшло своє підтвердження, у заповіднику був виявлений 61 сірий журавель, який загинув”, – пише пресслужба.

Зараз поліціянти готують декілька екземплярів птахів для відправлення на дослідження.

“Загалом від керівництва заповідника в поліцію надійшло 13 звернень про виявлення мертвими птахів різних видів, серед яких ті, що занесені в Червону книгу України. Слідчі Чаплинського відділення поліції розслідують 6 кримінальних проваджень за фактами загибелі червонокнижних птахів. Наразі всі провадження об’єднанні в одне, передбачене ч.2 ст.239 Кримінального кодексу України «Забруднення або псування земель»”, – додали у поліції.

Директор біосферного заповідника “Асканія-Нова” Віктор Гавриленко розповів виданню “Укрінформ”, що на території Каховського району виявили понад 130 загиблих червонокнижних птахів.

“Я зараз у Каховському районі на околицях Слиненка, Зеленопілська громада, перед нами журавель, він повільно йде від нас, помираючи, а ще маса трупів…Тут Армагеддон”, – сказав він.

Гавриленко заявляє, що фермери продовжують розкидати отруту на полях, попри запроваджені обмежувальні заходи, та дивується, що такі поля не знаходять контрольні органи.