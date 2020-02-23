Співробітниками військової прокуратури був затриманий на хабарі в розмірі 5 тисяч доларів директор Шосткинського заводу "Зірка".

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури.

“21.02.2020 року задокументовано факт одержання неправомірної вигоди в розмірі 5000 доларів США директором казенного підприємства “Шосткинський казенний завод Зірка”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що таку суму чиновник отримав за те, що уклав договір зберігання майна і надалі договір здачі в оренду нежитлового приміщення на території заводу, який входить до складу “Укроборонпрому”.

Повідомляється, що чиновник був затриманий, а хабар вилучений.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.