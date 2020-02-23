Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури.
“21.02.2020 року задокументовано факт одержання неправомірної вигоди в розмірі 5000 доларів США директором казенного підприємства “Шосткинський казенний завод Зірка”, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що таку суму чиновник отримав за те, що уклав договір зберігання майна і надалі договір здачі в оренду нежитлового приміщення на території заводу, який входить до складу “Укроборонпрому”.
Повідомляється, що чиновник був затриманий, а хабар вилучений.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Суд заарештував в.о. начальника Головного управління Державної податкової служби Одеської області за спробу дати хабаря місцевому прокурору.