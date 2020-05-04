Про це пише судово-юридична газета Sud.ua.

4 травня на позачерговому засіданні Кабміну міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що за останні дні перевірено 162 будівельних супермаркети. “Епіцентр” та “Нова лінія” в тому числі.

“Зараз маємо 29 протоколів щодо “Епіцентру”. У тому числі – щодо Епіцентру і Нової лінії – були випадки, коли вони торгували меблями, предметами електроніки та ін. Тому буде відповідальність”, – зазначив Аваков.

Газета пише, що перспектива залучення до такої відповідальності керівництва “епіцентрів” туманна.

По-перше, сам Кабмін вже під керівництвом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля раніше дав роз’яснення “Епіцентру”, з якого випливало, що гіпермаркет може працювати.

Це випливає з тексту рішення Ковельського міськрайонного суду Волинської області у справі №159/1475/20.

“Листом від 18.03.2020 року Кабінет Міністрів України на запит ТОВ “Епіцентр К”, який просив роз`яснити, яким чином має діяти об`єкт торгівлі з різними видами товарів, інформував, що підпункт 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів від 11 березня 2020 року №211 не розповсюджуються на об`єкти торгового та побутового обслуговування населення, які здійснюють торгівлю засобами гігієни. Обов`язковою умовою їх діяльності є проведення дезінфекційних заходів, посиленого моніторингу, контролю за виконанням санітарно-епідеміологічних заходів, проведення температурного скриннінгу”, – отмечается в решении суда.

По-друге, будівельні торгово-господарські гіпермаркети “Епіцентр”, яких більше 65 на території всієї України, не мають статусу окремих юридичних осіб, або ж філій або представництв, а мають статус невідособлених структурних підрозділів в системі компанії ТОВ “Епіцентр К”, тому адмінпротоколи щодо керівників місцевих “епіцентрів” вже розсипаються в судах.

Наприклад, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області справу за статтею 44-3 КУпАП закрив, оскільки директор гіпермаркету, як зазначив суд, є найманим працівником (відзначимо, що аналогічна практика по найманим працівникам є і по інших об’єктах торгівлі):

“Суд прийшов до переконання, що оскільки особа є лише найманим працівником – директором одного з будівельних торгово-господарських гіпермаркетів “Епіцентр”, яких більше 65 на території всієї України, і які не мають статусу окремих юридичних осіб, або ж філій або представництв, а мають статус невідособлених структурних підрозділів в системі компанії ТОВ “Епіцентр К”, то особа не є суб’єктом правопорушення, передбаченого статтею 44-3 КпАП, так як директор не уповноважений припинити роботу магазину і ці обов’язки на нього не покладено”, – наголошується в рішенні суду по справі №357/3394/20.

Аналогичная ситуация имела дело в Черкассах.

В судовому засіданні встановлено, що ТОВ “Епіцентр К” є юридичною особою, до складу якого входить невідособлений структурний підрозділ “Гіпермаркет “Епіцентр К м. Черкаси”, і який здійснює представництво і захист інтересів Товариства, фінансується Товариством, не має окремого балансу, діє від імені суспільства і відповідальність за діяльність невідособленого структурного підрозділу несе Товариство, що підтверджено положення про невідособлені структурні підрозділи ТОВ “Епіцентр К” “Гіпермаркет” Епіцентр К м.Черкаси”, затвердженого генеральним директором ТОВ “Епіцентр”.

Продаж товарів в гіпермаркеті здійснюється безпосередньо юридичною особою ТОВ “Епіцентр К”, єдиним посадовцем, а директор маркету та інші працівники виконують свої трудові функції в межах своїх службових обов’язків.

“Отже, ОСОБА_1 , як директор гіпермаркету ТОВ “Епіцентр К” виконує обов`язки, як найманий працівник, відповідно до довіреності генерального директора ТОВ “Епіцентр К” від 27.12.2019, посадової інструкції та положення про невідокремлений структурний підрозділ ТОВ “Епіцентнр К” “Гіпермаркет “Епіцентр К м. Черкаси”. Він не є фізичною особою підприємцем, ні посадовою особою ТОВ “Епіцентр К”, до його службових обов`язків не входить питання приймання відвідувачів та здійснення роздрібної торгівлі від імені Товариства, він не наділенний будь-якими адміністративно-розпорядчими функціями й повноваженнями в межах ТОВ”, – відзначається в рішенні Соснівського районного суду Черкас у справі №712/2640/20.

Подібна ситуація була і в Сумах (Зарічний районний суд Сум не зміг залучити до відповідальності комерційного директора невідособленого структурного підрозділу “Гіпермаркет” Епіцентр К “м. Суми”), і в Запоріжжі (рішення Жовтневого райсуду Запоріжжя у справі №331/1212/20 ), і в Дніпропетровській області (рішення Саксаганського районного суду Кривого Рогу).

Напередодні в Мережі був оприлюднений лист на бланку нардепа і співвласника “Епіцентру” Олександра Гереги, адресований мерові Києва Віталію Кличку. У листі пропонувалося закупити захисні засоби, які були доставлені в Україну літаком “Мрія”, в торговельній мережі нардепа. Кличко підтвердив, що лист Гереги надійшов до КМДА.

Літак із вантажем з Китаю особисто зустрічав президент Володимир Зеленський. Як виявилося, “Мрія” доставила вантаж для торгових центрів “Епіцентр”.