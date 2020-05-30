Про це повідомили на сторінці музею в Facebook.
Незважаючи на таку ініціативу активістів, сам Гончар проти призначення.
“Вбачаю за необхідність залишитися на посаді директора Музею Івана Гончара та не претендувати на посаду міністра”, – заявив Гончар.
Також він написав, що підтримає ту людину, яка очолить міністерство культури, молоді і спорту, працюючи в рамках закону і на благо України, а також сприятиме розвитку української культури і спорту.
- 26 травня в музеї Івана Гончар в Києві п’ятий Президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Раніше Петра Порошенка викликали в Держбюро розслідувань, як свідка у справі про контрабанду 43 картин.
- Близько 16-ї години спецназ ДБР силою вдерся в музей Гончара і забрав з собою оригінали документів на картини.
- Пізніше відомство опублікувало офіційну заяву з приводу подій в музеї Гончара. У ньому стверджується, що метою візиту в музей було вручення Порошенко повістки про виклик на допит, оскільки він нібито ще жодного разу не з’являвся в ДБР. Ця інформація не є правдивою.