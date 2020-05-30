Директора Музею Івана Гончара, Петра Гончара, на сайті електронних петицій запропонували призначити на вакантну посаду міністра культури. Якщо петиція набере потрібну кількість підписів - її зобов'язаний розглянути президент.

Про це повідомили на сторінці музею в Facebook.

Незважаючи на таку ініціативу активістів, сам Гончар проти призначення.

“Вбачаю за необхідність залишитися на посаді директора Музею Івана Гончара та не претендувати на посаду міністра”, – заявив Гончар.

Також він написав, що підтримає ту людину, яка очолить міністерство культури, молоді і спорту, працюючи в рамках закону і на благо України, а також сприятиме розвитку української культури і спорту.