Про це він повідомив у Facebook.

Як відомо, 19 листопада, в Музеї Революції Гідності в Києві проводилися обшуки. У Службі безпеки України та Національній поліції озвучили їх причину – “розкрадання коштів, виділених на реконструкцію об’єкта”.

Того ж дня обшуки проводили вдома у Пошивайла. Тепер його викликають на допит як свідка.

“Забрав вилучений слідчими при обшуках зовнішній диск, відповів на два інформаційні запити. У Нацполіції було ще чимало роз’яснювальних запитань. Запропонував відразу викликати на допит і пояснити під протокол. Дякую, посприяли”, — написав він, додавши копію відповідної повістки.

Допит має відбутися у п’ятницю, 27 листопада, у Слідчому управлінні Нацполіції за адресою Володимирська, 15 в Києві.