Про це він повідомив у Facebook.
Як відомо, 19 листопада, в Музеї Революції Гідності в Києві проводилися обшуки. У Службі безпеки України та Національній поліції озвучили їх причину – “розкрадання коштів, виділених на реконструкцію об’єкта”.
Того ж дня обшуки проводили вдома у Пошивайла. Тепер його викликають на допит як свідка.
“Забрав вилучений слідчими при обшуках зовнішній диск, відповів на два інформаційні запити. У Нацполіції було ще чимало роз’яснювальних запитань. Запропонував відразу викликати на допит і пояснити під протокол. Дякую, посприяли”, — написав він, додавши копію відповідної повістки.
Допит має відбутися у п’ятницю, 27 листопада, у Слідчому управлінні Нацполіції за адресою Володимирська, 15 в Києві.
- 23 листопада Національний музей Революції Гідності заявив про нові обшуки на його території.
- На початку листопада Печерський районний суд Києва заарештував Будинок профспілок – штаб Помаранчевої революції і штаб національного спротиву під час Революції Гідності, а також інша нерухомість Федерації профспілок.