Про це свідчить інформація на сайті НАЗК.

Зокрема, Ситника внесено до даного реєстру за рішенням суду.

Ексгенпрокурор України Юрій Луценко зазначив, що створення НАБУ було правильним кроком. За його словами, ДБР, СБУ чи Нацполіція не мають змоги на боротьбі з віп корупцією в щоденному потоці десятків тисяч справ.

“Проте, якщо НАБУ за 4 роки не має жодного вироку проти корупціонерів, – цьому має бути якась об‘єктивна причина. Невтомні активісти і Директор НАБУ довго розповідали, що винні зовнішні обставини: по черзі винними проголошувалися суди, МВС, СБУ, ГПУ, НАЗК, САП і т.д. Святий Миколай розкрив таємницю. Корупціонером виявився сам Директор НАБУ. Згідно з рішенням суду він занесений у держреєстр корупціонерів. Ще +1 до 3000 вироків проти корупції, які ініціювали прокурори за час моєї каденції”, – додав Луценко.

Нагадаємо, 13 грудня Рівненський апеляційний суд визнав директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника винним в корупційному порушення.