Директорам тих українських шкіл, які працюють в "червоній зоні" і не дотримується правил карантину, загрожує штраф або кримінальна відповідальність.

Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки України.

Лист з попередженням МОН розіслало керівникам шкіл та керівникам департаментів освіти і науки.

Повідомляється, що у разі недотримання українського законодавства про охорону здоров’я керівники навчальних закладів понесуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства (стаття 80 Закону України від 19.11.1992 №2801-XII “Основи законодавства України про охорону здоров’я”).

У разі порушення правил карантину громадян можуть оштрафувати від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, а посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів.

Також директор може отримати штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів або обмеження волі на строк до трьох років у разі, якщо порушення правил призведе до істотного погіршення здоров’я учня.

У разі смерті учня, директор понесе відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади.