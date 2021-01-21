Директором Нацрозвідки США вперше стала жінка

Про це повідомляє Fox News.

За Гейнс проголосували 84 сенатори, проти 10. Вона стала першим чиновником, затвердженим в кабінеті нового президента США Джо Байдена.

За день до інавгурації Гейнс провела слухання перед комітетом з розвідки Сенату і пообіцяла “встановити стратегічне бачення” для розвідки, щоб гарантувати, що США “добре підготовлені до протидії загрозам, що розвиваються, і використанню нових можливостей у міру їх виникнення”.

При адміністрації 44-го президента Барака Обами Гейнс була головним заступником радника з національної безпеки і заступником директора ЦРУ. Тоді вона стала першою жінкою, яка зайняла обидві посади.