Директором Нацрозвідки США вперше стала жінка

Про це повідомляє Fox News.
За Гейнс проголосували 84 сенатори, проти 10. Вона стала першим чиновником, затвердженим в кабінеті нового президента США Джо Байдена.
За день до інавгурації Гейнс провела слухання перед комітетом з розвідки Сенату і пообіцяла “встановити стратегічне бачення” для розвідки, щоб гарантувати, що США “добре підготовлені до протидії загрозам, що розвиваються, і використанню нових можливостей у міру їх виникнення”.
При адміністрації 44-го президента Барака Обами Гейнс була головним заступником радника з національної безпеки і заступником директора ЦРУ. Тоді вона стала першою жінкою, яка зайняла обидві посади.
- Як повідомлялося раніше, 20 січня відбулася інавгурація президента США Джо Байдена. Після інавгурації він виступив з промовою, під час якої зробив акценти на тому, що в планах — завзята боротьба з пандемією та відновлення співпраці з іншими країнами.