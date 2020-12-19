Директору спеціалізованого будинку дитини в Одеській області вручили підозру в сексуальному насильстві і розбещенні малолітніх.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

У коментарі hromadske у прокуратурі зазначили, що йдеться про Віктора Проценка.

За версією слідства, він із червня 2018-го до серпня 2020 року систематично приводив до свого службового кабінету трьох малолітніх вихованців під приводом спільного проведення часу – перегляду мультфільмів, спільних ігор, частування солодощами тощо.

“Надалі керівник дитбудинку, використовуючи довіру, свій авторитет та вплив на малечу, їх залежне становище та неспроможність чинити опір, неодноразово вчиняв щодо дітей сексуальне насилля та розпусні дії”, – ідеться в повідомленні прокуратури.

Зараз вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Розслідування щодо Проценка почалося у вересні цього року. Тоді в поліцію звернулася одна зі співробітниць дитбудинку і розповіла, що директор закладу розбещує трьох дівчаток, яким від п’яти до семи років, повідомляли у пресслужбі поліції.

Сам Проценко всі ці заяви називав наклепом, а також повідомив, що його відсторонили від роботи. У коментарі hromadske він розповідав, що дійсно забирав дітей до себе в кабінет, але лише тому, що вони самі просили. За його словами, він просто давав дітям іграшки.