TRANSLATORIUM — це єдиний на сьогодні літературно-перекладацький фестиваль в Україні, присвячений художньому перекладу та приурочений до Міжнародного дня перекладу. У 2020 році він проводитиметься уже вчетверте у новому для себе форматі — онлайн. Щороку фестиваль обирає нову тему, цьогоріч це — ФОРМА.

Упродовж трьох фестивальних днів відбудеться 15 онлайнподій — лекції, читання, майстерні художнього перекладу, професійні дискусії та неформальні зустрічі.

“Серед учасників подій будуть відомі перекладачі, літератори, видавці та менеджери культури з України, Латвії, Хорватії та Німеччини. Щодня на відвідувачів фестивалю чекатиме насичена вечірня програма, представлена проєктами, що працюють на межі різних видів мистецтва, зокрема музики й літератури”, — зазначають кураторки фестивалю.

Програма.

Усі події фестивалю — безкоштовні. Онлайнтрансляції пройдуть на сторінці TRANSLATORIUM у Facebook.

Організаторки фестивалю — перекладацька група VERBація та активістки з Хмельницького й Києва.

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