Майбутній фільм анонсували на каналі YouTube Marvel Entertainment.

Американський письменник відіграв важливу роль у спадщині Marvel. Будучи співавтором багатьох відомих персонажів, зокрема й Людини-павука, Залізної людини, Чорної пантери, Людини-мурахи, Людей X та інших, також мав неабиякий досвід акторства.

Прем’єра фільму відбудеться вже наступного року. Водночас Marvel не поспішає оприлюднювати подробиці.

An Original documentary celebrating the life and legacy of Stan Lee starts streaming in 2023 on @DisneyPlus. #StanLee100 https://t.co/PUwzJlFcFS

— Marvel Entertainment (@Marvel) December 28, 2022