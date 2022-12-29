28 грудня на честь сторіччя від дня народження творця всесвіту Marvel Стена Лі Disney+ анонсував документальний фільм про життя легендарного сценариста та письменника.

Майбутній фільм анонсували на каналі YouTube Marvel Entertainment.

Американський письменник відіграв важливу роль у спадщині Marvel. Будучи співавтором багатьох відомих персонажів, зокрема й Людини-павука, Залізної людини, Чорної пантери, Людини-мурахи, Людей X та інших, також мав неабиякий досвід акторства.

Прем’єра фільму відбудеться вже наступного року. Водночас Marvel не поспішає оприлюднювати подробиці.

Оригінальний документальний фільм про життя та спадщину Стена Лі почне транслюватися у 2023 році”, – мовиться у повідомленні на офіційному акаунті Marvel.

An Original documentary celebrating the life and legacy of Stan Lee starts streaming in 2023 on @DisneyPlus. #StanLee100 https://t.co/PUwzJlFcFS — Marvel Entertainment (@Marvel) December 28, 2022

Довідка. Стен Лі — американський письменник, актор, продюсер, телеведучий, сценарист, редактор і творець безлічі персонажів коміксів, колишній президент і голова ради директорів видавництва Marvel Comics.

Народився 28 грудня 1922 року.

Виріс у Нью-Йорку, в сім’ї єврейських іммігрантів з Румунії. У жовтні 1942 року він був призваний до армії США, де прослужив у складі Сигнального корпусу до жовтня 1945 року.

Вже у середині 1950-х років Стен пробує себе як автор пригодницьких оповідань, з початком 1960-х років він повністю йде у світ супергеройських коміксів.

У Нью-Йорку Стену Лі допомогли стати відомим багато людей, такі як: Роббі Соломон (дядько Стена), редактор Timely Comics Джо Саймон, видавець коміксів Мартін Гудман.

У 1981 році Стен переїжджає до Каліфорнії, де зупиняється в розкішному особняку в районі West Hollywood. Його головним завданням у цей період життя стає розвиток виробництва телевізійної продукції для компанії Marvel Entertainment.

Останні роки життя Лі хворів на пневмонію і мав проблеми із зором. Стен Лі помер 12 листопада 2018 року в медичному центрі Седарс-Сінай, куди його доставили з дому на швидкій допомозі.

Лі одружився з Джоан Клейтон Букок 5 грудня 1947 року. Пара прожила разом майже 70 років.

У співпраці з декількома художниками, зокрема Джеком Кірбі і Стівом Дітком, він створив Людину-павука, Халка, Доктора Стренджа, Фантастичну четвірку, Залізну людину, Тора, Людей X та багатьох інших вигаданих персонажів. Також відомий як актор кіно і телебачення, він знявся в багатьох фільмах як камео або в ролях другого плану.