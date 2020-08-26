Онлайн-відео стає серйозним бізнесом для деяких з найстаріших і найбільших медіа-компаній Америки, в першу чергу Walt Disney Co. В цьому році Disney отримає близько 11,2 мільярда доларів від потокового відео.

Про це пише видання Bloomberg з посиланням на звіт Macquarie Research.

Згідно зі звітом, 11,2 млрд доларів від прямих продажів становитиме 19% від загального обсягу продажів – такого рівня конкуренти в традиційних медіа ще не досягли.

Macquarie в своєму звіті згадала, стрімінговую платформу Disney +, яка швидко набрала більше 60 мільйонів передплатників, і Hulu, бізнес, над яким компанія отримала контрольний пакет в минулому році.

Що стосується Fox Corp. і Comcast Corp., то Fox продала велику частину своїх розважальних активів Disney в минулому році, а Comcast тільки починає займатися стрімінга: його підтримуваний рекламою сервіс Peacock дебютував на національному рівні минулого місяця.

Однак великим сюрпризом може стати Lions Gate Entertainment Corp., яка, за даними Macquarie, отримає 18% виручки від потокової передачі в цьому році. Lions Gate недавно заявила, що у неї більше 11 мільйонів онлайн-клієнтів по всьому світу.

Аналітики очікують, що Netflix Inc. в цьому році отримає майже 25 мільярдів доларів доходу, причому практично весь дохід від потокової передачі.