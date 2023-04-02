Про це повідомило Hypebeast.
Концепт-арт показали лише через кілька місяців з моменту виходу довгоочікуваного фільму “Аватар: Шлях води”.
На зображеннях показали морозні гори, каскадний вулкан і навіть гарячу пустелю. Зображення свідчать, що планета Пандора дуже екологічно різноманітна.
Зображення натякають на нові групи, серед яких “люди попелу”. У недавньому сиквелі головні герої Нейтірі (акторка Зої Салдана) і Джейк Саллі (актор Джейк Вортінгтон) доклали чимало зусиль, щоб захистити свою родину та культуру.
“Аватар 3” вийде в грудні 2024 року. Нині сюжет не розкритий, але ймовірно фільм покаже покращене будівництво світу.
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