Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Так, прем’єри всіх нових частин “Аватара” і майбутні випуски “Зоряних воєн” відклали на рік.

Це означає, що наступного року не вийде “Аватар-2”, а у 2022 році – нова частина “Зоряних воєн”. Як повідомляє агентство ВВС, сіквел “Аватара” буде представлений у кінотеатрах в грудні 2022 року, а наступний фільм саги “Зоряні війни” – в грудні 2023 року.

За даними видання Deadline, прем’єра фільму “Аватар-3” запланована на грудень 2024 року, “Аватар-4” – на кінець 2026 року, а “Аватар-5” – на кінець 2028 року. Релізи “Зоряних воєн” заплановані на 2023, 2025 і 2027 роки.

Крім того, фільм “Мулан”, який повинен був вийти на екрани 21 серпня, наразі зовсім зник із розкладу. У кінокомпанії поки не озвучили нову дату випуску фільму, яка з березня неодноразово переносилася через пандемію. У Disney наголосили, що оцінюють, “як найбільш ефективно донести цей фільм до глядачів по всьому світу”.

Як зазначає CNN, зникнення стрічки “Мулан” із графіка кінопрем’єр – величезний удар по кінотеатрах, які намагаються знову відкритися.

У четвер американська мережа кінотеатрів AMC Theatres (одна із найбільших у світі) оголосила, що переносить відкриття кінотеатрів у США на “середину-кінець серпня”.

У компанії відзначали, що “нові терміни відповідають запланованим на даний час датам виходу таких очікуваних блокбастерів, як “Тенет” від Warner Bros. і “Мулан” від Disney, а також датам випуску декількох інших нових фільмів”.