Компанія Disney вирішила перейменувати кіностудії "20th Century Fox" і "Fox Searchlight", придбані нею в минулому році.

Про це пише The Verge.

Зокрема, компанія прибере слово Fox з назв: “20th Century Fox” тепер буде називатися “20th Century Studios”, а “Fox Searchlight Pictures” – просто “Searchlight Pictures”.

Відмова від бренду Fox пов’язана з тим, що Fox Corporation – решта оригінального бренду – все ще існує і управляє такими компаніями, як Fox News, Fox Sports і телеканал Fox, які не були продані Disney.

Водночас, наголошується, що звичні логотипи практично ніяк не зміняться.

Назва “20th Century Studios” вперше з’явиться в титрах фільму “Поклик предків”, а “Searchlight Pictures” можна буде побачити в картині “Під відкіс”.