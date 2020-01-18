Про це пише The Verge.
Зокрема, компанія прибере слово Fox з назв: “20th Century Fox” тепер буде називатися “20th Century Studios”, а “Fox Searchlight Pictures” – просто “Searchlight Pictures”.
Відмова від бренду Fox пов’язана з тим, що Fox Corporation – решта оригінального бренду – все ще існує і управляє такими компаніями, як Fox News, Fox Sports і телеканал Fox, які не були продані Disney.
Водночас, наголошується, що звичні логотипи практично ніяк не зміняться.
Назва “20th Century Studios” вперше з’явиться в титрах фільму “Поклик предків”, а “Searchlight Pictures” можна буде побачити в картині “Під відкіс”.
- 20 березня 2019 року The Walt Disney Company отримала повний контроль над кінокомпанією 21st Century Fox.