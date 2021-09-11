У компанії Walt Disney Co. запевнили, що всі фільми студії, заплановані на 2021 рік, вийдуть ексклюзивно в кінотеатрах.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зокрема, після світової прем’єри мультфільму “Енканто”, призначеної на 24 листопада, протягом наступних 30 днів його можна буде подивитися лише в кінотеатрі.

Фільми Disney, в тому числі “Вічні”, “Вестсайдська історія” та інші будуть доступні на стрімінговому сервісі через 45 днів після виходу на великих екранах.

Рішення повернути кінотеатрам ексклюзивне право на показ фільмів засвідчує впевненість Walt Disney в тому, що відвідуваність кінотеатрів відновиться.

Крім того, на зміни, можливо, вплинув прокат фільму “Шан-Чі й легенда десяти кілець” про першого азійського супергероя Marvel, який вийшов ексклюзивно в кіно. Картина показала добрі результати — за перший вікенд прокату в США й Канаді фільм зібрав $ 94,7 млн.