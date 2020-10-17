Компанія Disney при показі своїх класичних анімаційних фільмів на платформі Disney+ попереджатиме глядачів про наявність у них "помилкових стереотипів".

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Так, користувачі Disney+ перед переглядом мультфільмів побачать попередження наступного змісту:

“Ця програма містить негативне зображення і/або погане поводження з людьми чи культурами. Ці стереотипи були помилковими як раніше, так і зараз. Замість того, щоб видаляти цей контент, ми хочемо визнати його шкідливий вплив, взяти з цього уроки і розпочати дискусію, спрямовану на створення більш інклюзивного майбутнього”.

Такі попередження, зокрема, додали в мультфільми “Пітер Пен”, “Дамбо”, “Леді і Бродяга”, “Коти-Аристократи”, “Книга джунглів”, повідомляє агентство ВВС.

Наприклад, у мультфільмі “Леді і Бродяга” (1955) про історію кохання між двома собаками з різних верств суспільства є персонажі сіамських котів Сі та Ам. Їхні образи вважають стереотипом, що стосуються азіатів. Крім того, в мультфільмі є сцена в притулку для собак, де чихуахуа Педро розмовляє із сильним мексиканським акцентом.

У мультфільмі 1970 року “Коти-аристократи” один із персонажів-котів з пофарбованою жовтим кольором мордою грає на роялі паличками для їжі. Його вважають карикатурою на азіата.

У “Дамбо” (1941) слоненя навчають літати на вухах група ворон. У Disney вирішили, що вони розмовляють з афроамериканським акцентом. Головного ворона звуть Джим Кроу (в компанії вирішили, що це відсилає до “законів Джима Кроу”, які були спрямовані на расову сегрегацію).

У “Книзі джунглів” (1968) орангутанг Луї співає джаз і лінується. Цей образ зазнав критики: його вважають пародією на афроамериканців.

У мультфільмі “Пітер Пен” корінних жителів країни Небувалія називають “червоношкірими”.

Варто відзначити, що на Disney+ почали попереджати глядачів про “застарілі культурні стереотипи” в листопаді минулого року. Тепер же формулювання розширили і поширили ще на низку мультфільмів.