Компанія Disney має намір пожертвувати на потреби медиків $ 1 млн з продажів немедичних масок, на яких зображені персонажі, фільмів, мультфільмів і коміксів.

Про це повідомили на сайті компанії.

В кінці квітня компанія Disney оголосила, що почне продавати немедичні тканинні маски для обличчя із зображенням персонажів різних мультфільмів та фільмів, включаючи персонажів Pixar, Marvel та Star Wars.

У Disney зазначили, що ці маска не призначені для використання медпрацівниками, але відповідають рекомендаціям Центру по контролю та профілактиці захворювань США (CDC) щодо того, які маски варто носити всім в громадських місцях.

Барвисті маски від Disney стоять по 20 доларів за упаковку з 4 штук. Зробити попереднє замовлення товару можна замовити в інтернет-магазині компанії. Пропонуються моделі з зображенням таких персонажів, як Вінні Пух, Малюк Йода, Міккі Маус, Халк та безліччю інших.

До замовлення доступні кілька розмірів, зокрема, дитячі.

На сайті shopDisney зазначено, що поставки почнуться з середини липня.

Компанія планує пожертвувати весь прибуток від продажу масок в розмірі до $1 млн організації Medshare.

“Disney також пожертвує Medshare весь прибуток від продажу в США тканинних масок Disney для обличчя до $1 млн до 30 вересня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

MedShare — це національна некомерційна організація, яка займається постачанням медичного обладнання і медикаментів в лікарні США та розподіляє надлишки до лікарень тих страх, де цих засобів не вистачає.